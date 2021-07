Usa, Boy Scouts of America accusata di abusi sessuali: patteggiato accordo record da 850 milioni di dollari (Di venerdì 2 luglio 2021) Ha segnato generazioni di Americani, da John Fitzgerald Kennedy al presidente eletto Joe Biden, dall’astronauta Neil Armstrong all’icona dei diritti civili Ernest Green e al regista Steven Spielberg. Ma da oggi l’organizzazione Boy Scouts of America subisce un brusco cambio di rotta nell’immaginario collettivo. Ha infatti raggiunto un accordo record da 850 milioni di dollari nella causa lanciata da oltre 60mila persone che hanno avanzato accuse di abusi sessuali nel passato. Una cifra che delinea il maggiore accordo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Ha segnato generazioni dini, da John Fitzgerald Kennedy al presidente eletto Joe Biden, dall’astronauta Neil Armstrong all’icona dei diritti civili Ernest Green e al regista Steven Spielberg. Ma da oggi l’organizzazione Boyofsubisce un brusco cambio di rotta nell’immaginario collettivo. Ha infatti raggiunto unda 850dinella causa lanciata da oltre 60mila persone che hanno avanzato accuse dinel passato. Una cifra che delinea il maggiore...

iconanews : Boy Scout Usa, accordo record per denunce abusi sessuali - fattoquotidiano : Usa, Boy Scouts of America accusata di abusi sessuali: patteggiato accordo record da 850 milioni di dollari - zazoomblog : Usa i boy scout offrono 850 milioni di dollari di risarcimento alle vittime di molestie sessuali - #scout #offrono… - sborra_boy : RT @AdrianoScianca: Ok la protesta e il blabla antirazzista, ma perché la posa da caratterista stereotipata afroamericana? - sborra_boy : RT @repubblica: Usa, è morto Donald Rumsfeld. Fu artefice della guerra all'Iraq -