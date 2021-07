Usa, Boy Scout: patteggiamento da 850 milioni di dollari per gli abusi sessuali (Di venerdì 2 luglio 2021) I Boy Scouts of America perdono parte della loro fame e vedono crollare la loro immagine. Hanno raggiunto un accordo da 850 milioni di dollari nella causa sostenuta da più di 60mila persone per presunti abusi sessuali subiti negli anni. Secondo quanto riporta la BBC che cita gli avvocati coinvolti, quello degli scout è il maggiore accordo finanziario mai raggiunto negli Stati Uniti per un patteggiamento in una causa con accuse di abusi sessuali. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 luglio 2021) I Boy Scouts of America perdono parte della loro fame e vedono crollare la loro immagine. Hanno raggiunto un accordo da 850 milioni di dollari nella causa sostenuta da più di 60mila persone per presunti abusi sessuali subiti negli anni. Secondo quanto riporta la BBC che cita gli avvocati coinvolti, quello degli scout è il maggiore accordo finanziario mai raggiunto negli Stati Uniti per un patteggiamento in una causa con accuse di abusi sessuali.

fattoquotidiano : Usa, Boy Scouts of America accusata di abusi sessuali: patteggiato accordo record da 850 milioni di dollari - arcocielo : RT @fattoquotidiano: Usa, Boy Scouts of America accusata di abusi sessuali: patteggiato accordo record da 850 milioni di dollari https://t.… - donatella_113 : Usa, Boy Scouts of America accusata di abusi sessuali: patteggiato accordo record da 850 milioni di dollari - Il Fa… - SmorfiaDigitale : Usa, i boy scout offrono 850 milioni di dollari di risarcimento alle vittime di ... - marziani52 : Usa, i boy scout offrono 850 milioni di dollari di risarcimento alle vittime di molestie sessuali - TGCOM… -