Usa | Biden sospende esecuzioni federali | erano state reintrodotte da Trump

Come promesso in campagna elettorale, il presidente degli Stati Uniti Joeha sospeso le esecuzioni federali, ribaltando la prassi reintrodotta da Donald Trump. L'annuncio è stato dato dal ministro della Giustizia, Merrick Gardland, in attesa di una revisione ...Con la Francia "condividiamo la necessità di un ritorno al multilateralismo e a un protagonismo europeo con la nuova amministrazionedegli, e condividiamo anche l'importanza dell'attuale ...La pazienza della sinistra del Partito Democratico americano nei confronti di Joe Biden rischia di esaurirsi già dopo pochi mesi dall’inizio del suo mandato alla Casa Bianca. Le recenti complicazioni ...Il presidente Usa ha ribaltato la precedente prassi introdotta da Donald Trump sospendendo le esecuzioni capitali federali ...