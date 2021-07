Ursula Bennardo su Tommaso e Valentina di Temptation Island: “Da mamma non avrei accettato, per me è molestia” (Di venerdì 2 luglio 2021) Ursula Bennardo, ex volto di Uomini e Donne e di Temptation Island, ha deciso di non perdere il vizio di spiattellarci su Instagram quanto sia mentalmente chiusa e poco informata su determinati fatti. Dopo aver vomitato frasi come “non accetto i bisessuali li vedo come una perversione“, l’ex dama del trono over ha commentato anche la nuova coppia di Temptation Island composta da Tommaso e Valentina. I 20 anni di differenza fra i due hanno fatto ironizzare molti perché lei è una MILF, mentre lui – con quel taglio di capelli un po’ goffo e gli atteggiamenti ... Leggi su biccy (Di venerdì 2 luglio 2021), ex volto di Uomini e Donne e di, ha deciso di non perdere il vizio di spiattellarci su Instagram quanto sia mentalmente chiusa e poco informata su determinati fatti. Dopo aver vomitato frasi come “non accetto i bisessuali li vedo come una perversione“, l’ex dama del trono over ha commentato anche la nuova coppia dicomposta da. I 20 anni di differenza fra i due hanno fatto ironizzare molti perché lei è una MILF, mentre lui – con quel taglio di capelli un po’ goffo e gli atteggiamenti ...

