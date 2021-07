Uomo si lancia dall’aereo: il motivo è davvero assurdo (Di venerdì 2 luglio 2021) A Los Angeles, Luis Antonio Dominguez ha reagito male quando ha saputo di essere sull’aereo sbagliato. Il finale è a dir poco incredibile. Aereo Los Angeles (Adobe Stock)La storia che leggerete è qualcosa che difficilmente si può comprendere. Tutto è accaduto a Los Angeles e il protagonista della vicenda è il 33enne messicano Luis Antonio Victoria Dominguez. La prima ricostruzione è quella che vede l’Uomo essere arrivato nella città degli angeli martedì scorso da Cabo San Lucas, Messico. La sua destinazione sarebbe dovuta essere Salt Lake City ma non c’erano voli disponibili. Così ha passato il tempo in un albergo del centro di Las Vegas facendo uso di ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 luglio 2021) A Los Angeles, Luis Antonio Dominguez ha reagito male quando ha saputo di essere sull’aereo sbagliato. Il finale è a dir poco incredibile. Aereo Los Angeles (Adobe Stock)La storia che leggerete è qualcosa che difficilmente si può comprendere. Tutto è accaduto a Los Angeles e il protagonista della vicenda è il 33enne messicano Luis Antonio Victoria Dominguez. La prima ricostruzione è quella che vede l’essere arrivato nella città degli angeli martedì scorso da Cabo San Lucas, Messico. La sua destinazione sarebbe dovuta essere Salt Lake City ma non c’erano voli disponibili. Così ha passato il tempo in un albergo del centro di Las Vegas facendo uso di ...

Uomo si lancia dall'aereo: il motivo è davvero assurdo A Los Angeles, Luis Antonio Dominguez ha reagito male quando ha saputo di essere sull'aereo sbagliato. Il finale è a dir poco incredibile.

