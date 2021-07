Uomini e Donne, nuova fiamma per Riccardo Guarnieri? La laconica risposta di Roberta Di Padua (Di venerdì 2 luglio 2021) Roberta Di Padua è sicuramente una delle protagoniste del parterre di Uomini e Donne. La dama infatti ha fatto parlare molto di sé soprattutto per il rapporto burrascoso con Riccardo Guarnieri, ma ormai la storia tra i due volti del daytime si è conclusa da tempo. Roberta, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, ha confessato di stare molto meglio dopo una fase di ripresa, caratterizzata da alti e bassi. La Di Padua ha infatti raccontato come la sua vita oscilla da momenti in cui la sua mente è svagata e in cui si ... Leggi su isaechia (Di venerdì 2 luglio 2021)Diè sicuramente una delle protagoniste del parterre di. La dama infatti ha fatto parlare molto di sé soprattutto per il rapporto burrascoso con, ma ormai la storia tra i due volti del daytime si è conclusa da tempo., intervistata dal magazine di, ha confessato di stare molto meglio dopo una fase di ripresa, caratterizzata da alti e bassi. La Diha infatti raccontato come la sua vita oscilla da momenti in cui la sua mente è svagata e in cui si ...

Advertising

MinisteroDifesa : Con il rientro dell'ultimo militare, si conclude la missione italiana in #Afghanistan. In questi 20 anni oltre 50mi… - ShooterHatesYou : Diciamo che è una grande settimana per la narrazione dei meravigliosi uomini e donne di buona volontà che vegliano… - rubio_chef : Se donne e uomini della polizia lavorano in condizioni difficili non è colpa dei detenuti ma colpa vostra, se il si… - Pezzadazienda : @criflower @V_Inadeguato @CattivissimaCat il dialogo fu: - la selezione è aperta a uomini/donne? + sì, certo. infat… - simoventurini1 : RT @Italiantifa: Il partigiano Ricciardi si è spento ieri a 100 anni. Alla sua memoria, alla memoria delle donne e gli uomini che hanno co… -