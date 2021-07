Uomini e Donne, Luisa Monti ha un cancro: rimandate le nozze con Salvio (Di venerdì 2 luglio 2021) Momento delicato per Luisa Monti, ex dama del trono Over di Uomini e Donne. Intervistata dal Magazine del programma di Maria De Filippi, la 49enne ha rivelato di avere un cancro e che per questo motivo ha dovuto rimandare le nozze con Salvio Calabretta. Uomini e Donne: Luisa Monti ha un cancro Luisa Monti, ex dama del trono Over di Uomini e Donne, sta vivendo un momento molto difficile. Qualche settimana fa, in seguito ad ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 2 luglio 2021) Momento delicato per, ex dama del trono Over di. Intervistata dal Magazine del programma di Maria De Filippi, la 49enne ha rivelato di avere une che per questo motivo ha dovuto rimandare leconCalabretta.ha un, ex dama del trono Over di, sta vivendo un momento molto difficile. Qualche settimana fa, in seguito ad ...

