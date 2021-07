Uomini e Donne, il dramma della dama: “Ho un tumore”. E salta il matrimonio (Di venerdì 2 luglio 2021) dramma per l’ex dama del trono over: il matrimonio fissato per agosto è saltato perché ha scoperto di avere un tumore. Il mondo dello spettacolo e i milioni di fan di ‘Uomini e Donne‘ sono rimasti scioccati nell’apprendere il dramma che sta vivendo un’ex dama del trono over. Intervistata dal magazine del programma di dating, Luisa Anna Monti ha rivelato di aver scoperto un carcinoma maligno al seno e di essere dunque costretta ad operarsi al Gemelli di Roma. La scoperta è avvenuta durante una visita di routine per il controllo del seno e ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 luglio 2021)per l’exdel trono over: ilfissato per agosto èto perché ha scoperto di avere un. Il mondo dello spettacolo e i milioni di fan di ‘‘ sono rimasti scioccati nell’apprendere ilche sta vivendo un’exdel trono over. Intervistata dal magazine del programma di dating, Luisa Anna Monti ha rivelato di aver scoperto un carcinoma maligno al seno e di essere dunque costretta ad operarsi al Gemelli di Roma. La scoperta è avvenuta durante una visita di routine per il controllo del seno e ...

