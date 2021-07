Uomini e Donne: Giulio Raselli si scaglia contro alcuni influencer, ”Fate ca**re” (Di venerdì 2 luglio 2021) Giulio Raselli, ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, ha avuto uno sfogo con i suoi fan e si è scagliato contro alcuni influencer. Inoltre il giovane sta facendo anche abbastanza clamore sui social per un altro motivo. Pare che abbia avuto un comportamento alquanto scorretto nei confronti dei fan. Scopriamo nel dettaglio cosa L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 2 luglio 2021), ex tronista e corteggiatore di, ha avuto uno sfogo con i suoi fan e si èto. Inoltre il giovane sta facendo anche abbastanza clamore sui social per un altro motivo. Pare che abbia avuto un comportamento alquanto scorretto nei confronti dei fan. Scopriamo nel dettaglio cosa L'articolo

Advertising

MinisteroDifesa : Con il rientro dell'ultimo militare, si conclude la missione italiana in #Afghanistan. In questi 20 anni oltre 50mi… - ShooterHatesYou : Diciamo che è una grande settimana per la narrazione dei meravigliosi uomini e donne di buona volontà che vegliano… - Azione_it : A 18 anni non possiamo ancora chiamarli giovani. Sono uomini e donne e come tali vanno trattati, affidandogli respo… - bastadrama_ : RT @tinyseulgis_: D quando la D quando la associano associano agli uomini… - zazoomblog : Uomini e Donne Giulio Raselli furioso: “Non ho mai fatto nomi ma…” - #Uomini #Donne #Giulio #Raselli -