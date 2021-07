Uomini e Donne, altro che finita: celebre coppia in vacanza insieme! (Di venerdì 2 luglio 2021) Una love story nata a Uomini e Donne sembrava essere conclusa ed invece adesso i due sono in vacanza insieme: scopriamo chi è la coppia in questione. Durante una delle edizioni più mosce di Uomini e Donne abbiamo visto la nascita dell’amore tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli. I due infatti sono stati gli unici L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Una love story nata asembrava essere conclusa ed invece adesso i due sono ininsieme: scopriamo chi è lain questione. Durante una delle edizioni più mosce diabbiamo visto la nascita dell’amore tra Elisabetta Simone e Luca Cenerelli. I due infatti sono stati gli unici L'articolo proviene da Inews.it.

