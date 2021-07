Unrae - Crisci: "LEuropa potrebbe mettere al bando i motori endotermici" (Di venerdì 2 luglio 2021) Quattroruote ha portato il tema sotto i riflettori nel numero di luglio, in edicola dal 30 giugno: siamo proprio sicuri ha buttato lì, in modo provocatorio, il nostro giornale nel servizio intitolato Non è il tempo degli addii che sia una buona idea gettare totalmente alle ortiche il know-how tecnologico dei motori endotermici? Un settore industriale che ha rappresentato il fiore all'occhiello della competenza ingegneristica del Vecchio continente potrebbe conservare un ruolo specialistico, su automobili sportive e ludiche. Anche grazie agli incoraggianti risultati nella riduzione della CO2 spuntati dai carburanti alternativi, sia ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 2 luglio 2021) Quattroruote ha portato il tema sotto i riflettori nel numero di luglio, in edicola dal 30 giugno: siamo proprio sicuri ha buttato lì, in modo provocatorio, il nostro giornale nel servizio intitolato Non è il tempo degli addii che sia una buona idea gettare totalmente alle ortiche il know-how tecnologico dei? Un settore industriale che ha rappresentato il fiore all'occhiello della competenza ingegneristica del Vecchio continenteconservare un ruolo specialistico, su automobili sportive e ludiche. Anche grazie agli incoraggianti risultati nella riduzione della CO2 spuntati dai carburanti alternativi, sia ...

