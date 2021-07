'Uno weekend', da sabato il nuovo programma di Anna Falchi e Beppe Convertini (Di venerdì 2 luglio 2021) L'Italia dei mercati che ancora sopravvive soprattutto in provincia e che la pandemia, per fortuna, non ha cancellato. Il mercato con le bancarelle dove la merce è a buon prezzo, dove si trovano ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 luglio 2021) L'Italia dei mercati che ancora sopravvive soprattutto in provincia e che la pandemia, per fortuna, non ha cancellato. Il mercato con le bancarelle dove la merce è a buon prezzo, dove si trovano ...

Advertising

FabioTraversa : RT @tvblogit: 'No, non la vivo come una retrocessione, sono molto felice di fare il weekend, è una nuova sfida. L’anno scorso il C'è tempo… - raspa90 : RT @tvblogit: Beppe Convertini: “Uno Weekend è nuova sfida, non una retrocessione. Condurre da solo? No, preferisco in coppia” https://t.co… - SerieTvserie : Beppe Convertini: “Uno Weekend è nuova sfida, non una retrocessione. Condurre da solo? No, preferisco in coppia” - tvblogit : Beppe Convertini: “Uno Weekend è nuova sfida, non una retrocessione. Condurre da solo? No, preferisco in coppia” - GalantoMassimo : RT @tvblogit: 'No, non la vivo come una retrocessione, sono molto felice di fare il weekend, è una nuova sfida. L’anno scorso il C'è tempo… -