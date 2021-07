Una Vita, anticipazioni oggi 2 luglio: Felipe pentito delle nozze con Genoveva? (Di venerdì 2 luglio 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 2 luglio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Felipe torna dal viaggio di nozze e viene a sapere che Marcia non sta più con Israel, il finto Santiago. L’avvocato si mostra freddo verso sua moglie, Genoveva, che cerca di manipolarlo ancora. Di ritorno dal viaggio di nozze, Felipe scopre che Marcia si è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 2 luglio 2021)“Una”, puntata del 22021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10?torna dal viaggio die viene a sapere che Marcia non sta più con Israel, il finto Santiago. L’avvocato si mostra freddo verso sua moglie,, che cerca di manipolarlo ancora. Di ritorno dal viaggio discopre che Marcia si è Articolo completo: dal blog SoloDonna

