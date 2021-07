Una vita anticipazioni: Genoveva arrestata, Acacias 38 sotto shock (Di venerdì 2 luglio 2021) Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda nel sabato pomeriggio di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata che ci aspetta alle 14,10 su Canale 5. Una vita poi questo sabato andrà in onda anche in prima serata, non perdete quindi l’appuntamento su Rete 4. Mentre Mendez ascolta le parole del prete che è stato in contatto con Ursula prima che la donna morisse, Genoveva ignara di tutto e anche del fatto che Marcia sa tutto quello che lei ha fatto con Santiago, cerca di manipolare come può Felipe. E adesso vuole solo una cosa: liberarsi di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 2 luglio 2021) Cosa succederà nella puntata di Unain onda nel sabato pomeriggio di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news e leche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata che ci aspetta alle 14,10 su Canale 5. Unapoi questo sabato andrà in onda anche in prima serata, non perdete quindi l’appuntamento su Rete 4. Mentre Mendez ascolta le parole del prete che è stato in contatto con Ursula prima che la donna morisse,ignara di tutto e anche del fatto che Marcia sa tutto quello che lei ha fatto con Santiago, cerca di manipolare come può Felipe. E adesso vuole solo una cosa: liberarsi di ...

Advertising

vascorossi : 44 canzoni scelte per raccontare la storia di una vita dal 1977 ad oggi. Il mio personale miracolo rock… del secolo… - MSF_ITALIA : Ancora per quanto tempo continueremo a contare i cadaveri di uomini, donne e bambini annegati a poche miglia dalle… - goggiasofia : Non c’è dispiacere più grande di un infortunio appena prima di un evento iridato, evento per cui è tutta una vita c… - tornacontoec : RT @VITAnonprofit: .@ciaionlus Minori stranieri non accompagnati, a Palermo parte Harraga 2 - sunlikesme : RT @fauci78: Quando i miei mi buttarono letteralmente in mezzo alla strada a 18 anni appena compiuti subito dopo il mio coming out dovetti… -