Una Vita anticipazioni dal 4 al 10 luglio: nuovi arrivi, ritorni e sospetti

Cosa accade nelle prossime puntate italiane di Acacias 38? Il pubblico assisterà al ritorno di una coppia, che deve affrontare una notizia inaspettata; intanto, arrivano due nuove cameriere nel ricco quartiere spagnolo, mentre i vicini lottano per raggiungere i loro scopi

Pubblicato su 2 luglio 2021

Nelle prossime puntate, in onda da domenica 4 a sabato 10 luglio 2021, nella trama di Una Vita avvengono nuove svolte. Le anticipazioni segnalano che Mendez annuncia di avere un testimone che si dice certo del fatto che Genoveva sia la responsabile dell'omicidio di Ursula. Santiago ...

