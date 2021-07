Una Vita, anticipazioni 3 luglio: una sconvolgente rivelazione (Di venerdì 2 luglio 2021) Una Vita appassionerà il suo fedele pubblico con un lungo ed intenso appuntamento previsto per sabato 3 luglio. La celebre soap opera, infatti, andrà in onda sia su Canale 5 alle ore 14,10, sia su Rete 4 in prima serata a partire dalle 21,25. Ecco tutto quello che vedremo! Una Vita, anticipazioni 3 luglio (ore 14,10 ): Camino incontrerà Concha Lopez Le anticipazioni di Una Vita di sabato 3 luglio sottolineano che Genoveva farà di tutto per screditare Agustina e convincere Felipe a mandarla via, così si introdurrà nella vecchia abitazione di Felipe e farà ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 2 luglio 2021) Unaappassionerà il suo fedele pubblico con un lungo ed intenso appuntamento previsto per sabato 3. La celebre soap opera, infatti, andrà in onda sia su Canale 5 alle ore 14,10, sia su Rete 4 in prima serata a partire dalle 21,25. Ecco tutto quello che vedremo! Una(ore 14,10 ): Camino incontrerà Concha Lopez Ledi Unadi sabato 3sottolineano che Genoveva farà di tutto per screditare Agustina e convincere Felipe a mandarla via, così si introdurrà nella vecchia abitazione di Felipe e farà ...

