Una Vita, anticipazioni 3 luglio, puntata pomeridiana: Agustina ha un incidente. C’entra Genoveva? (Di venerdì 2 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 3 luglio: Genoveva vuole danneggiare Agustina agli occhi di Felipe, in modo che la licenzi, così escogita un tranello. Più tardi la cameriera si farà inspiegabilmente del male. Una Vita, anticipazioni 3 luglio: Genoveva nasconde dei documenti di Felipe, per far accusare Agustina Genoveva ne combina un’altra delle sue: per screditare Agustina di fronte a Felipe e farla licenziare, nasconde alcuni documenti di lavoro appartenenti all’Alvarez Hermoso, facendo ricadere ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 2 luglio 2021) Unavuole danneggiareagli occhi di Felipe, in modo che la licenzi, così escogita un tranello. Più tardi la cameriera si farà inspiegabilmente del male. Unanasconde dei documenti di Felipe, per far accusarene combina un’altra delle sue: per screditaredi fronte a Felipe e farla licenziare, nasconde alcuni documenti di lavoro appartenenti all’Alvarez Hermoso, facendo ricadere ...

Advertising

AuschwitzMuseum : @ladyonorato 'Arbeit macht frei', quelle parole sono diventate una delle icone dell'odio umano che ha portato a inn… - vascorossi : 44 canzoni scelte per raccontare la storia di una vita dal 1977 ad oggi. Il mio personale miracolo rock… del secolo… - insopportabile : Siamo le persone sparite di qualcun altro, quelli che a un certo punto la vita, le situazioni, il caso o la scelta… - AlfredoTerrasi : RT @PBerizzi: Caro Vincenzo, non mi devi ringraziare: siamo noi che ringraziamo te per quello che hai fatto. So che se servirà sarai pronto… - 1981raffaele191 : Quando accarezzi un tatuaggio, stai accarezzando la vita di una persona. Stai toccando gli istanti più importanti d… -