Una T-Shirt che controlla la nostra salute grazie al 5G | ZTE la sta producendo

Advertising

KarakuriB : Mi sono appena resa conto che Melone ha una specie di underboobs shirt. KING ASSOLUTO - FedericoCattin2 : @ilTeoLugarini Presa qualche settimana fa, 32 e una collezione di T Shirt stronze.?? - passiondiyblog : Pom Pom Brooch - Key4biz : Dalla fusione della tecnologia cinese del #5G con l’innovazione italiana, nasce la maglietta 5G, un prodotto che pu… - NSapple777 : #LGBTQI+ per solidarietà si potrebbe tutti andare in giro un po' + #raimbow : una spilla, un cappellino, una shoppe… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Shirt

Computer Magazine

Il conduttore si è mostrato con indossot -in cui era ritratta la faccia di Fiorello.distrazione ocoincidenza?...summer is magic! La fantasia più gettonata del momento? Prestate attenzione alle righe! Ancora... Credits: momoni.it CAMOMILLA T -over in lurex color champagne. Credits: camomillaitalia.it ...Il conto alla rovescia è iniziato...Sei pronta per i saldi estivi 2021? Noi abbiamo preparato per te una lista di 15 must have imperdibili.Ora a controllare lo stato di salute ci pensa la t-shirt. Le magliette diventano sempre più smart per monitorare i parametri vitali, come fossero uno smartwatch, e ora incorporano anche il ...