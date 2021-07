"Una sorpresa": Chiara Gualzetti e il killer ragazzino, quelle agghiaccianti ultime parole (Di venerdì 2 luglio 2021) "Mi deve fare una sorpresa, torno tra 10 minuti": queste le parole che la 16enne bolognese Chiara Gualzetti avrebbe detto alla mamma prima di allontanarsi col ragazzo che l'avrebbe uccisa poco dopo. Il piano del killer era partito già il giorno prima dell'omicidio con un messaggio inviato alla ragazza: "Ci vediamo domani, passo alle 9 e 30". E puntuale il giorno dopo si era presentato alla porta di Chiara. E lei era felice, visto che quello era il ragazzo di cui si era infatuata. Le telecamere di casa Gualzetti hanno ripreso il momento dell'incontro tra i due ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) "Mi deve fare una, torno tra 10 minuti": queste leche la 16enne bologneseavrebbe detto alla mamma prima di allontanarsi col ragazzo che l'avrebbe uccisa poco dopo. Il piano delera partito già il giorno prima dell'omicidio con un messaggio inviato alla ragazza: "Ci vediamo domani, passo alle 9 e 30". E puntuale il giorno dopo si era presentato alla porta di. E lei era felice, visto che quello era il ragazzo di cui si era infatuata. Le telecamere di casahanno ripreso il momento dell'incontro tra i due ...

Advertising

LegaSalvini : ++ IL GIORNO: “PICCHIA UNA DONNA A MANTOVA, POI LO TROVANO CON UNA MANNAIA' ++ I carabinieri individuano l'uomo ch… - WeAreTennisITA : ?? BATTUTO TSITSIPAS Una prestazione superba di Tiafoe produce la prima sorpresa a #Wimbledon: esce dal torneo la te… - luigidimaio : Prima di partire per la Slovenia una piacevole sorpresa in @ItalyMFA: - uvafragola : Che sorpresa che da giovanissimi, ritrovandoti in regalo una somma che molti non raggiungono in anni di fatica e la… - Libero_official : Le ultime parole di Chiara #Gualzetti alla mamma prima di morire sarebbero state: 'Deve farmi una sorpresa, torno t… -