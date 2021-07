Una nuova imprenditoria giovanile grazie alle tecnologie per i beni culturali, terza tappa del roadshow del progetto REMIAM (Di venerdì 2 luglio 2021) Si è tenuta, in live streaming sulla pagina Facebook, dalla sede dell’Associazione Verace Pizza Napoletana di Napoli, la terza tappa del roadshow per il progetto REMIAM (Rete dei Musei Intelligenti ad Alta Multimedialità), sviluppato da Databenc con l’obiettivo di creare un sistema integrato di conoscenza, monitoraggio, fruizione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico regionale e nazionale. Il responsabile scientifico del progetto Angelo Chianese ha detto – “Databenc è una filiera corta tra mondo della ricerca e mondo delle imprese, un lavoro sinergico tra università e partner ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 luglio 2021) Si è tenuta, in live streaming sulla pagina Facebook, dalla sede dell’Associazione Verace Pizza Napoletana di Napoli, ladelper il(Rete dei Musei Intelligenti ad Alta Multimedialità), sviluppato da Databenc con l’obiettivo di creare un sistema integrato di conoscenza, monitoraggio, fruizione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico regionale e nazionale. Il responsabile scientifico delAngelo Chianese ha detto – “Databenc è una filiera corta tra mondo della ricerca e mondo delle imprese, un lavoro sinergico tra università e partner ...

