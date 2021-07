Ugl Rider: “Noi maggiormente rappresentativi dei Rider Italiani” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Abbiamo letto la singolare decisione del Giudice del Lavoro di Bologna che, sulla base di mere deduzioni e soprattutto in assenza di elementi oggettivi e comprovati, è intervenuto contro il CCNL firmato il 15 Settembre 2020 tra AssoDelivery e UGL Rider, ravvisandone la disapplicazione per i Rider di Bologna”. Questo il commento di Vincenzo Abbrescia, ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di venerdì 2 luglio 2021) “Abbiamo letto la singolare decisione del Giudice del Lavoro di Bologna che, sulla base di mere deduzioni e soprattutto in assenza di elementi oggettivi e comprovati, è intervenuto contro il CCNL firmato il 15 Settembre 2020 tra AssoDelivery e UGL, ravvisandone la disapplicazione per idi Bologna”. Questo il commento di Vincenzo Abbrescia, ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

fattoquotidiano : Rider, tribunale di Bologna: “Illegittimo il contratto firmato dall’Ugl. Deliveroo non lo applichi ai suoi fattorin… - Aizicovici1 : RT @Luke_like: Di nuovo Bologna al centro delle vie della gig economy: il tribunale del Lavoro ha dichiarato illegittimo il contestato cont… - albertoorselli : RT @MassimoFranchi: Rider Il tribunale di Bologna dà ragione alla @cgilnazionale Il contratto capestro Ugl Deliverooo (magnificato al tempo… - Vittori70151861 : RT @cgilnazionale: #Rider. Il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso per condotta antisindacale promosso dalla #Cgil nei confronti di #… - CatiaSergianni : RT @sinetworkers: ??????? BOLOGNA, VITTORIA SCHIACCIANTE DEI #RIDER VS #DELIVEROO: L'ACCORDO FIRMATO DA UGL È CARTA STRACCIA! Il comunicato:… -