UFFICIALE – Bayern Monaco-Napoli, la gara amichevole ci sarà il 31 luglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Bayern Monaco e Napoli si sfideranno in una gara amichevole il prossimo 31 luglio. Dopo aver stabilito le date dei ritiri estivi, il Napoli si … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 2 luglio 2021)si sfideranno in unail prossimo 31. Dopo aver stabilito le date dei ritiri estivi, ilsi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

cn1926it : UFFICIALE – #BayernMonaco - #Napoli, amichevole all’Allianz Arena il 31 luglio - MundoNapoli : UFFICIALE – Il Napoli affronterà il Bayern il 31 Luglio a Monaco - 100x100Napoli : UFFICIALE. Il Napoli in amichevole con il Bayern Monaco all’Allianz Arena - gilnar76 : UFFICIALE - Prestigiosa amichevole per il #Napoli contro il Bayern Monaco #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : UFFICIALE - Prestigiosa amichevole per il Napoli contro il Bayern Monaco -