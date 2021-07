Udinese | affondo per Kouamé | la Fiorentina chiede dodici milioni

(Di venerdì 2 luglio 2021) Christianpotrebbe diventare presto un giocatore dell’. Come riferisce il Messaggero Veneto, il giocatore è in uscita dallae i friulani sembrano in pole per accaparrarsi le prestazioni sportive del forte attaccante ivoriano che non ha però espresso ancora tutte le sue potenzialità. I viola chiedono, il club bianconero potrebbe optare per la formula del prestito con l’obbligo di riscatto al verificarsi di facili circostanze. SportFace.

