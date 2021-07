Turismo e Green Economy: 5 consigli preziosi per viaggiare nel pieno rispetto dell’ambiente (Di venerdì 2 luglio 2021) Turismo e Green Economy: i viaggi del futuro saranno sempre più sostenibili. In ballo c’è la salvaguardia dell’ambiente! Siamo nell’era della Green Economy. Cerchiamo di rimodulare il consumo di energia elettrica, in base ai nuovi standard. Si può usufruire di incentivi statali per l’efficientamento energetico. Si rottamano i vecchi e si acquistano nuovi elettrodomestici con L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 2 luglio 2021): i viaggi del futuro saranno sempre più sostenibili. In ballo c’è la salvaguardia! Siamo nell’era della. Cerchiamo di rimodulare il consumo di energia elettrica, in base ai nuovi standard. Si può usufruire di incentivi statali per l’efficientamento energetico. Si rottamano i vecchi e si acquistano nuovi elettrodomestici con L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

ubk77 : Come funziona il “Green pass” - ilpost : Come funziona il “Green pass” - vaniacavi : RT @chilisummer: @Luca_Fantuzzi @vaniacavi non è detto che il Palio torni, se questi vanno dietro al New Green Tourism (Italia ha ospitato… - chilisummer : @Luca_Fantuzzi @vaniacavi non è detto che il Palio torni, se questi vanno dietro al New Green Tourism (Italia ha os… - Notiziedi_it : Oggi parte il Green Pass europeo: spinta al turismo ma restano alcuni nodi -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Green Nasce la Blue Community di MEDSEA ... nasce la Blue Community di MEDSEA, il primo network di imprese operanti in Sardegna nella green e ... rispettivamente, alla blue economy, all'agricoltura e al turismo. Nell'introduzione ai talk, la ...

Ecomob, Expo Village 2021 a Pescara: quando, programma ...turismo attivo, ecologia. E ancora, convegni, incontri, presentazioni. L'appuntamento si conferma evento di riferimento per il centro - sud Italia per tematiche legate alla sostenibilità e alla green ...

La svolta del turismo 'green' monta anche in sella CavalloMagazine Wizz Air «fa shopping» in Italia: nuove rotte e base a Fiumicino Ma poi è arrivato il Coronavirus e il settore aereo insieme con il turismo è stato quello che più ha sofferto ... Il mercato domestico italiano, spiega, «è oggi il più sicuro, ma il Green Pass (in ...

Libri, ambiente, turismo: festival a Monteprandone La kermesse Piceno d’Autore torna dal 13 al 15 luglio in centro storico. Chiusura con il giornalista Marco Frittella e la "mappa delle eccellenze" ...

... nasce la Blue Community di MEDSEA, il primo network di imprese operanti in Sardegna nellae ... rispettivamente, alla blue economy, all'agricoltura e al. Nell'introduzione ai talk, la ......attivo, ecologia. E ancora, convegni, incontri, presentazioni. L'appuntamento si conferma evento di riferimento per il centro - sud Italia per tematiche legate alla sostenibilità e alla...Ma poi è arrivato il Coronavirus e il settore aereo insieme con il turismo è stato quello che più ha sofferto ... Il mercato domestico italiano, spiega, «è oggi il più sicuro, ma il Green Pass (in ...La kermesse Piceno d’Autore torna dal 13 al 15 luglio in centro storico. Chiusura con il giornalista Marco Frittella e la "mappa delle eccellenze" ...