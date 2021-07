Turchia: Ankara respinge accuse Usa su bambini soldati, 'sono inaccettabili' (Di venerdì 2 luglio 2021) Ankara, 2 lug. (Adnkronos) - Ankara "respinge le accuse" contenute nel rapporto pubblicato dal Dipartimento di Stato Usa sulla tratta di essere umani e che inseriva la Turchia tra i paesi implicati nell'uso di bambini soldati. In una nota il ministero degli Esteri turco sottolinea che la Turchia "ha intensificato la sua lotta contro la tratta di esseri umani. Nonostante questo, sono state accolte con rammarico le affermazioni formulate da alcune Ong di dubbia affidabilità basate su presupposti infondati". Per Ankara, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021), 2 lug. (Adnkronos) -le" contenute nel rapporto pubblicato dal Dipartimento di Stato Usa sulla tratta di essere umani e che inseriva latra i paesi implicati nell'uso di. In una nota il ministero degli Esteri turco sottolinea che la"ha intensificato la sua lotta contro la tratta di esseri umani. Nonostante questo,state accolte con rammarico le affermazioni formulate da alcune Ong di dubbia affidabilità basate su presupposti infondati". Per, ...

