Tuffi, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di Tokyo. Bertocchi-Pellacani le punte (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Consiglio Federale della Federnuoto ha deliberato la composizione delle squadre nazionali che parteciperanno alla 32esima edizione dei Giochi Olimpici, in programma a Tokyo dal 24 luglio all’8 agosto. Tra i 66 atleti che prenderanno l’aereo per il Giappone ce ne saranno 6 che rappresenteranno l’Italia nei Tuffi. All’ Olympic Aquatics Centre le gare si svilupperanno dal 25 luglio al 7 agosto e saranno: per gli uomini e per le donne, 3 metri, 10 metri, 3m sincronizzati e 10m sincro. Tuffi (6 atleti) Noemi Batki (Esercito / Triestina Nuoto) Elena Bertocchi (Esercito / Canottieri Milano) Sarah Jodoin di Maria (Marina ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Consiglio Federale della Federnuoto ha deliberato la composizione delle squadre nazionali che parteciperanno alla 32esima edizione dei Giochi Olimpici, in programma adal 24 luglio all’8 agosto. Tra i 66 atleti che prenderanno l’aereo per il Giappone ce ne saranno 6 che rappresenteranno l’Italia nei. All’ Olympic Aquatics Centre le gare si svilupperanno dal 25 luglio al 7 agosto e saranno: per gli uomini e per le donne, 3 metri, 10 metri, 3m sincronizzati e 10m sincro.(6 atleti) Noemi Batki (Esercito / Triestina Nuoto) Elena(Esercito / Canottieri Milano) Sarah Jodoin di Maria (Marina ...

Advertising

OA_Sport : #Tuffi, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi di #Tokyo2020 . #Bertocchi-#Pellacani le punte - sportface2016 : #Tokyo2020, sono 66 i convocati azzurri per gli sport acquatici - sportface2016 : #Tuffi, i 12 azzurri convocati per il Grand Prix di Bolzano 2021: presenti anche #Bertocchi, #Tocci e #Pellacani -