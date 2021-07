Tuffi | Grand Prix Bolzano 2021 | vittorie italiane dal sincro del trampolino 3m femminile e della piattaforma maschile

(Di venerdì 2 luglio 2021) Una prima giornata felice per i colori azzurri nella piscina “Karl Dibiasi” di, sede del 26°FINA di. In un day-1 nel quale le specialitàl’hanno fatta da padrone, l’Italia ha messo in mostra i propri talenti. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, argento negli ultimi Europei neldaltre metri, si sono confermate su ottimi livelli. Con il punteggio di 278.43 le azzurre hanno fatto valere la loro superiorità in questo confronto uno contro uno con la coppia tedesca formata da Jana Lisa Rother e da Saskia Oettinghaus, distante ...

Advertising

NicolaMarconi : Torna il FINA Diving Grand Prix di Bolzano: da venerdì a domenica la nazionale italiana di tuffi tornerà a gareggia… - sportface2016 : #Tuffi, i 12 azzurri convocati per il Grand Prix di Bolzano 2021: presenti anche #Bertocchi, #Tocci e #Pellacani -

Ultime Notizie dalla rete : Tuffi Grand

FIN - Federazione Italiana Nuoto

Al via il ventiseiesimoPrix Fina dia Bolzano e subito in mattinata sono andate in scena le eliminatorie dal trampolino 3 metri maschile . Per quanto riguarda gli azzurri, secondo punteggio per Lorenzo Marsaglia ...Gli Orridi di Uriezzo - Soprannominato 'ilCanyon del Piemonte', il Giardino Glaciale degli ... torrenti e piccole cascate, alternando camminata, scivolate su roccia,e calate con funi, all'...Una prima giornata felice per i colori azzurri nella piscina "Karl Dibiasi" di Bolzano, sede del 26° Grand Prix FINA di tuffi. In un day-1 nel quale le specialità sincro l'hanno fatta da padrone, l'It ...IN AGGIORNAMENTO. Il programma pomeridiano del 26esimo Grand Prix di Bolzano si apre con le semifinali A e B (avanzano i migliori tre di ciascuna) del trampolino 3 metri maschile. In rimonta Lorenzo M ...