‘Trump world’ sbarca su nuovo social

Messo al bando da Facebook, Twitter e gli altri principali social media dopo l'assalto al Congresso, il 'Trump world' ora sbarca su Gettr, social media creato dal miliardario cinese in esilio, Guo Wengui, da tempo amico e sponsor di Steve Bannon. Originariamente nata come piattaforma, in cinese, per dare voce al dissenso al Partito comunista cinese, negli ultimi giorni Gettr è nato a nuova vita, diventando uno spazio per i sostenitori dell'ex presidente e per la diffusione del messaggio del Maga, il movimento del Make America Great Again con cui Trump intende controllare il partito repubblicano.

