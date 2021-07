Treviso | padre annega nel Piave per salvare la figlia

Advertising

corriereveneto : #Treviso si lancia in acqua per salvare la figlia. Padre disperso nel Piave - tribuna_treviso : Aveva iniziato a lavorare come dipintore con il padre Antonio e poi ha voluto intraprendere un percorso professiona… - oggitreviso : Treviso, si è spento l'avvocato Antonio Manildo, padre dell'ex sindaco - tribuna_treviso : Toga d’oro nel 2007 (cinquant’anni di carriera forense), Antonio Manildo aveva fondato lo studio che portava il suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Treviso padre

Tragedia in provincia di. Un papà è morto annegato nel fiume Adige nel tenativo di salvare la figlia di 14 anni che era in difficoltà. E' accaduto oggi pomeriggio. L'uomo, 54 anni di origine tunisina, è stato ...Delsembra non esserci traccia e sono in corso frenetiche ricerche. L'incidente poco dopo le 17.30. Il disperso è un 54enne tunisino residente a Caerano di San Marco. L'uomo, nel tentativo di ...PEDEROBBA (TV). Ancora tutta da chiarire la dinamica della tragedia avvenuta poco dopo le 17:30 di oggi venerdì 2 luglio 2021 a Pederobba in provincia di Treviso all'altezza dell' industria cementi Ro ...Treviso, 2 luglio 2021 - Tragedia in provincia di Treviso. Un papà è morto annegato nel fiume Adige nel tenativo di salvare la figlia di 14 anni che era in difficoltà. E' accaduto oggi pomeriggio. L'u ...