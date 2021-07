Treno di Dante: viaggio inaugurale il 3 luglio da Firenze a Ravenna (Di venerdì 2 luglio 2021) Il Treno di Dante partirà domani, sabato 3 luglio, dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella alle 8.50 (binario 15), con arrivo a Ravenna alle ore 12.20; ritorno da Ravenna con partenza alle 17.55 (binario 3 NORD) e arrivo a Firenze Santa Maria Novella alle 21 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 luglio 2021) Ildipartirà domani, sabato 3, dalla stazione diSanta Maria Novella alle 8.50 (binario 15), con arrivo aalle ore 12.20; ritorno dacon partenza alle 17.55 (binario 3 NORD) e arrivo aSanta Maria Novella alle 21 L'articolo proviene daPost.

