Tre anni di carcere per una vignetta. E addio alla modernità dell’Islam. Italo-marocchina in cella per un post su Facebook. La condanna è per vilipendio della religione (Di venerdì 2 luglio 2021) Può una vignetta postata su Facebook nel 2019 e poi subito rimossa portare all’arresto di una giovane Italo-marocchina ed alla condanna a tre anni di carcere? La risposta sembra scontata, eppure è quanto, incredibilmente, successo a Fatima (nome di fantasia). Una ragazza di appena 23 anni, nata in Italia, in provincia di Monza, da genitori marocchini e poi trasferitasi a Marsiglia per proseguire gli studi universitari. BRUTTA SORPRESA. Era tornata nel suo paese di origine per passare le vacanze con una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) Può unaata sunel 2019 e poi subito rimossa portare all’arresto di una giovaneeda tredi? La risa sembra scontata, eppure è quanto, incredibilmente, successo a Fatima (nome di fantasia). Una ragazza di appena 23, nata in Italia, in provincia di Monza, da genitori marocchini e poi trasferitasi a Marsiglia per proseguire gli studi universitari. BRUTTA SORPRESA. Era tornata nel suo paese di origine per passare le vacanze con una ...

