(Di venerdì 2 luglio 2021) AGI - Corruzione, abuso d'ufficio, riciclaggio edi ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti: per questi reati le autorità albanesi e la Direzione investigativa antimafia stanno eseguendo 38 misure cautelari in, Italia, Montenegro e Spagna. Sono in corso di esecuzione, inoltre, decreti di sequestro patrimoniali relativamente a beni mobili e immobili, per un valore di alcuni milioni di euro. Nel corso delle indagini, che costituiscono lo sviluppo investigativo effettuato indelle Operazioni Shefi e Kulmi eseguitea Dia di Bari nel 2018 e nel 2020, sono ...

Advertising

Agenzia_Italia : Traffico internazionale di droga dall'Albania alla Puglia, 38 arresti - sulsitodisimone : Traffico internazionale di droga dall'Albania alla Puglia, 38 arresti - AgenziaOpinione : DIA * TRAFFICO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI – CORRUZIONE – RICICLAGGIO: «38 ARRESTI IN ALBANIA ITALIA MONTENEGRO… - AlqamahPost : Traffico internazionale di stupefacenti, corruzione, riciclaggio. ... - - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Corruzione, abuso d’ufficio, riciclaggio e traffico internazionale di droga: maxi operazione in corso -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico internazionale

Per far fronte all'enorme impatto sul settore, a livello nazionale, europeo e, sono ... quasi tutti i service provider hanno visto enormi aumenti delattraverso le loro reti. ...Per i reati didi droga, corruzione, abuso d'ufficio e riciclaggio, le autorità albanesi e la Direzione investigativa antimafia italiana stanno eseguendo 38 misure cautelari in Albania, ...Corruzione, abuso d'ufficio, riciclaggio e traffico internazionale di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti: per questi reati le autorità albanesi e la Direzione investigativa Antimafia stanno ...Ordinanza cautelare nei confronti di 38 persone, tra Albania Italia Montenegro e Spagna, responsabili a vario titolo, di corruzione, abuso d'ufficio, riciclaggio e traffico internazionale di ingentiss ...