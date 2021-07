Tra Concita De Gregorio e Parenzo il primo scambio teso: “Porta rispetto” | VIDEO (Di venerdì 2 luglio 2021) In Onda è iniziato da pochi giorni, ma tra i suoi conduttori vola già qualche parola che tradisce della tensione. Il VIDEO di quello che è successo tra Concita De Gregorio e David Parenzo Tra Concita De Gregorio e Parenzo il primo scambio teso: “Porta rispetto” VIDEO A documentare il passaggio televisivo sfuggito ai più è stato Massimo Falcioni di Tvblog che si è accorto di qualche scintilla tra i due conduttori. Ospite della puntata in questione era Antonio Bassolino e ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) In Onda è iniziato da pochi giorni, ma tra i suoi conduttori vola già qualche parola che tradisce della tensione. Ildi quello che è successo traDee DavidTraDeil: “A documentare il passaggio televisivo sfuggito ai più è stato Massimo Falcioni di Tvblog che si è accorto di qualche scintilla tra i due conduttori. Ospite della puntata in questione era Antonio Bassolino e ...

