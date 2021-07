Tour de France 2021, Tadej Pogacar: “Non sottovaluto Van Aert e Van der Poel sulle montagne” (Di venerdì 2 luglio 2021) 249,1 chilometri da Vierzon a Le Creusot, la tappa più lunga del Tour de France 2021: un vero spettacolo. Nella settima frazione della Grande Boucle le emozioni non sono mancate in una giornata che ha visto il trionfo dello sloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), entrato a far parte della cerchia dei vincitori di tappe in tutti e tre i Grandi Giri, e soprattutto ha sorriso al fuoriclasse olandese Mathieu van der Poel. La Maglia Gialla di questo Tour, pungolato dal suo rivale di sempre nel ciclocross Wout van Aert, ha dato il via a una fuga con altri venti corridori tra i quali un ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) 249,1 chilometri da Vierzon a Le Creusot, la tappa più lunga delde: un vero spettacolo. Nella settima frazione della Grande Boucle le emozioni non sono mancate in una giornata che ha visto il trionfo dello sloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), entrato a far parte della cerchia dei vincitori di tappe in tutti e tre i Grandi Giri, e soprattutto ha sorriso al fuoriclasse olandese Mathieu van der. La Maglia Gialla di questo, pungolato dal suo rivale di sempre nel ciclocross Wout van, ha dato il via a una fuga con altri venti corridori tra i quali un ...

