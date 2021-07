Tour de France 2021, la tifosa che ha causato la caduta di gruppo: “Ho fatto una sciocchezza. Mi vergogno e ho paura” (Di venerdì 2 luglio 2021) Resta in carcere la tifosa che ha provocato la caduta di gruppo nel corso della prima tappa del Tour de France 2021. La donna aveva esposto un cartello con la scritta “Allez Opi-Omi” in un mix di Francese e tedesco che sta a significare “Forza nonno e nonna”. Dopo essersi costituita le è stata comminata una multa di 1.500 euro e per il momento è stato prolungato di 24 ore lo stato di fermo. La donna, 30enne Francese, ha raccontato, come riporta Gazzetta, di essere dispiaciuta del suo gesto e al contempo preoccupata per quello che le potrebbe accadere. “Ho ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) Resta in carcere lache ha provocato ladinel corso della prima tappa delde. La donna aveva esposto un cartello con la scritta “Allez Opi-Omi” in un mix dise e tedesco che sta a significare “Forza nonno e nonna”. Dopo essersi costituita le è stata comminata una multa di 1.500 euro e per il momento è stato prolungato di 24 ore lo stato di fermo. La donna, 30ennese, ha raccontato, come riporta Gazzetta, di essere dispiaciuta del suo gesto e al contempo preoccupata per quello che le potrebbe accadere. “Ho ...

Advertising

fattoquotidiano : Tour de France, rintracciata e arrestata la spettatrice che ha provocato una maxi-caduta per esporre un cartello - ilpost : La spettatrice che sabato aveva provocato la caduta di diversi corridori al Tour de France è stata arrestata - SkyTG24 : Tour de France, causa maxi caduta: arrestata spettatrice - _nelFrattempo : RT @storiecorrenti: Lui è Lachlan Morton e questo è il motivo per cui sta facendo il Tour de France tutto da solo. - infoitsport : LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: 250 km selettivi, si muovono Alaphilippe e Pogacar? -