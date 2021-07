Toscana Aeroporti, segnali incoraggianti da traffico di giugno (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Toscana Aeroporti, società quotata sull’MTA che gestisce gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, ha comunicato che a giugno i due Aeroporti hanno registrato un traffico di 210.547 passeggeri, evidenziando crescita significativa rispetto ai 75.238 passeggeri del mese di maggio e ai 38.928 di quelli del mese di aprile. La società parla di “numeri incoraggianti seppur ancora molto distanti dai dati di traffico pre-Covid”. Con 3.551 movimenti il traffico passeggeri del mese di giugno 2021 è ancora inferiore del -74,8% rispetto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sull’MTA che gestisce gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, ha comunicato che ai duehanno registrato undi 210.547 passeggeri, evidenziando crescita significativa rispetto ai 75.238 passeggeri del mese di maggio e ai 38.928 di quelli del mese di aprile. La società parla di “numeriseppur ancora molto distanti dai dati dipre-Covid”. Con 3.551 movimenti ilpasseggeri del mese di2021 è ancora inferiore del -74,8% rispetto ...

Advertising

DividendProfit : Toscana Aeroporti, segnali incoraggianti da traffico di giugno - cablefxmacro : ????*TOSCANA AEROPORTI PASSENGER TRAFFIC UP 180% IN JUNE M/M - rosabarsotti : RT @QuiNewsPisa: 'In #ToscanaAeroporti arrivano le gare al ribasso', preoccupazioni per i #lavoratori cargo di #Pisa e #Firenze dal Cub #la… - PisaConnection : QUINEWS #Pisa: 'In Toscana Aeroporti arrivano le gare al ribasso' - QuiNewsPisa : 'In #ToscanaAeroporti arrivano le gare al ribasso', preoccupazioni per i #lavoratori cargo di #Pisa e #Firenze dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana Aeroporti Toscana Aeroporti, ripresa del traffico passeggeri nel mese di giugno 2021 Toscana Aeroporti annuncia i primi e significativi segnali di ripresa del traffico dei passeggeri per gli aeroporti di Pisa e Firenze nel mese di giugno, dopo le difficoltà dovute agli effetti della ...

Toscana Aeroporti, segnali incoraggianti da traffico di giugno Toscana Aeroporti , società quotata sull'MTA che gestisce gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, ha comunicato che a giugno i due aeroporti hanno registrato un traffico di 210.547 passeggeri , ...

Toscana Aeroporti, segnali incoraggianti da traffico di giugno Teleborsa Toscana Aeroporti, segnali incoraggianti da traffico di giugno (Teleborsa) – Toscana Aeroporti, società quotata sull’MTA che gestisce gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, ha comunicato che a giugno i due aeroporti hanno registrato un traffico ...

La Toscana in treno, una guida alla scoperta dei treni regionali. La collana di Trenitalia Una delle Guide della nuova collana I Regionali da Vivere creata da Giunti Editore e Trenitalia, dedicata alla scoperta dell’Italia a bordo dei treni Regionali treno regione toscana ...

annuncia i primi e significativi segnali di ripresa del traffico dei passeggeri per glidi Pisa e Firenze nel mese di giugno, dopo le difficoltà dovute agli effetti della ..., società quotata sull'MTA che gestisce gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, ha comunicato che a giugno i duehanno registrato un traffico di 210.547 passeggeri , ...(Teleborsa) – Toscana Aeroporti, società quotata sull’MTA che gestisce gli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, ha comunicato che a giugno i due aeroporti hanno registrato un traffico ...Una delle Guide della nuova collana I Regionali da Vivere creata da Giunti Editore e Trenitalia, dedicata alla scoperta dell’Italia a bordo dei treni Regionali treno regione toscana ...