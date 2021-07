Torino, 17 under 60 ricevono per sbaglio AstraZeneca al posto di Pfizer: sono sotto osservazione (Di venerdì 2 luglio 2021) Un errore avvenuto a Nole Canavese, a seguito del quale 17 persone, tutte under 60, risultano sotto osservazione. Sabato 26 giugno, nel centro vaccinale anti covid in provincia di Torino, è stato infatti somministrato il vaccino AstraZeneca a 19 utenti che, però, avrebbero dovuto ricevere Pfizer. “L’evento è stato immediatamente comunicato agli interessati e contestualmente è stato attivato un protocollo di sorveglianza, condiviso con gli utenti stessi, che prevede, oltre a una presa in carico attiva da parte di un medico dell’Asl, un monitoraggio ematochimico”, fanno sapere dall’Asl ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Un errore avvenuto a Nole Canavese, a seguito del quale 17 persone, tutte60, risultano. Sabato 26 giugno, nel centro vaccinale anti covid in provincia di, è stato infatti somministrato il vaccinoa 19 utenti che, però, avrebbero dovuto ricevere. “L’evento è stato immediatamente comunicato agli interessati e contestualmente è stato attivato un protocollo di sorveglianza, condiviso con gli utenti stessi, che prevede, oltre a una presa in carico attiva da parte di un medico dell’Asl, un monitoraggio ematochimico”, fanno sapere dall’Asl ...

