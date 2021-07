TIMVISION e Mediaset Infinity: grazie a un nuovo accordo film, serie tv e calcio sulla tv di TIM (Di venerdì 2 luglio 2021) Un nuovo accordo, della durata di tre anni, prevede la distribuzione dei contenuti di Mediaset Infinity sulla piattaforma TIMVISION. Mediaset e TIM hanno stretto un accordo, della durata di tre anni, che prevede la distribuzione non esclusiva dell'app Mediaset Infinity sulla piattaforma TIMVISION, permettendo così agli utenti di accedere a contenuti come film, serie tv e le partite di calcio più attese. La partnership è attiva dal primo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 luglio 2021) Un, della durata di tre anni, prevede la distribuzione dei contenuti dipiattaformae TIM hanno stretto un, della durata di tre anni, che prevede la distribuzione non esclusiva dell'apppiattaforma, permettendo così agli utenti di accedere a contenuti cometv e le partite dipiù attese. La partnership è attiva dal primo ...

Advertising

zazoomblog : TIMVISION e Mediaset Infinity: grazie a un nuovo accordo film serie tv e calcio sulla tv di TIM - #TIMVISION… - GiusCandela : RT @AndreaFabiano: Questo e' il nuovo punto di partenza di #TIMVISION dopo quasi due anni di intenso lavoro con la squadra TIM e i nostri g… - SimoneGironi : Ing.Gironi Ecco le nuove offerte TIMVISION per calcio e intrattenimento - SAMUELELONGO16 : RT @MusicTvOfficial: #Mediaset e @TIM_Official firmano un accordo pluriennale per la distribuzione non esclusiva di @infinitytv_it su @TIM_… - TuttoTechNet : TIMVISION svela le nuove attesissime offerte con calcio e intrattenimento -