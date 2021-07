«Tifosi della Roma, sto arrivando»: l’annuncio di José Mourinho, atteso oggi in Italia – Il video (Di venerdì 2 luglio 2021) «Sto per fare le valigie, ci vediamo presto». José Mourinho è pronto a sbarcare a Roma e lo annuncia ai Tifosi giallorossi con un video pubblicato sui canali social della società. Lo sbarco nella Capitale è in programma alle ore 14 a Ciampino, con il jet privato N1F della flotta dei Friedkin: subito dopo sarà a Trigoria dove il club sta studiando un modo per un primo saluto alla tifoseria che si radunerà a piazzale Dino Viola. Lo Special One potrebbe affacciarsi dalle terrazze del centro sportivo come fecero i giocatori prima dell’ultimo derby di campionato. Il messaggio ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 luglio 2021) «Sto per fare le valigie, ci vediamo presto».è pronto a sbarcare ae lo annuncia aigiallorossi con unpubblicato sui canali socialsocietà. Lo sbarco nella Capitale è in programma alle ore 14 a Ciampino, con il jet privato N1Fflotta dei Friedkin: subito dopo sarà a Trigoria dove il club sta studiando un modo per un primo saluto alla tifoseria che si radunerà a piazzale Dino Viola. Lo Special One potrebbe affacciarsi dalle terrazze del centro sportivo come fecero i giocatori prima dell’ultimo derby di campionato. Il messaggio ...

