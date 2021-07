Ti ricordi… Zahovic | Drulovic e Arshavin | i tre diamanti dell’est che hanno brillato solo o quasi agli Europei

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 luglio 2021) Quello tra giugno e luglio è un buon periodo per i. Sì, vetrine che si illuminano, si colorano, sbrilluccicano, con gli occhi di ogni amante di calcio che fanno altrettanto. Mondiali, Copa America,: vetrine privilegiate che però non sempre offrono prodotti “sicuri”, garantiti, ma anche gemme che brillano e abbano nell’immediato ma che non manterranno quella lucentezza. Iperduti, i più belli per certi versi. Un diamante maledetto, prima di essere perduto, è quello che ha iniziato a brillare in una notte del giugno 2000 a Charleroi. Ha il numero 10 sulle spalle e quell’andatura che lascia pochi ...