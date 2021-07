Thorgan Hazard, al posto giusto nel momento giusto (Di venerdì 2 luglio 2021) In principio era Erwin Koeman. Chi ricorda l’equilibratore tattico dell’Olanda ‘88, contraltare mancino del genio riccioluto di Vanenburg, ma soprattutto fratello meno dotato del mostruoso Ronald? Più di qualcuno sostiene che quella nazionale, tra le più belle di sempre, cominciò a vincere quando l’inventore del calcio Rinus Michels inserì in formazione anche Koeman I, che metteva a posto le cose in copertura e consentiva ai talenti di sfogarsi liberi. La storia, Italia permettendo, può ripetersi a distanza di 33 anni, sotto i cieli itineranti d’Europa. Thorgan Hazard, fino a qualche anno fa, era “solo” il fratello di Eden: e come molti ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 2 luglio 2021) In principio era Erwin Koeman. Chi ricorda l’equilibratore tattico dell’Olanda ‘88, contraltare mancino del genio riccioluto di Vanenburg, ma soprattutto fratello meno dotato del mostruoso Ronald? Più di qualcuno sostiene che quella nazionale, tra le più belle di sempre, cominciò a vincere quando l’inventore del calcio Rinus Michels inserì in formazione anche Koeman I, che metteva ale cose in copertura e consentiva ai talenti di sfogarsi liberi. La storia, Italia permettendo, può ripetersi a distanza di 33 anni, sotto i cieli itineranti d’Europa., fino a qualche anno fa, era “solo” il fratello di Eden: e come molti ...

