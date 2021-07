The Walking Dead 11 su Disney+, da oggi a disposizione le prime dieci stagioni (Di venerdì 2 luglio 2021) Da giorni ormai si parla di The Walking Dead 11 su Disney+ e finalmente è arrivata la conferma ufficiale. La serie tv AMC che fino a questo momento ha affollato i canali Fox di Sky, è pronta per il trasloco con buona pace da parte di tutti coloro che adesso potranno seguire i loro beniamini on demand sulla piattaforma. Da oggi, 2 luglio, sono disponibili in Italia su Star all’interno di Disney+ le prime dieci stagioni della serie e la prima parte di The Walking Dead 11 arriverà in Italia sulla piattaforma streaming a ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Da giorni ormai si parla di The11 sue finalmente è arrivata la conferma ufficiale. La serie tv AMC che fino a questo momento ha affollato i canali Fox di Sky, è pronta per il trasloco con buona pace da parte di tutti coloro che adesso potranno seguire i loro beniamini on demand sulla piattaforma. Da, 2 luglio, sono disponibili in Italia su Star all’interno diledella serie e la prima parte di The11 arriverà in Italia sulla piattaforma streaming a ...

