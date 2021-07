The Oddroots | esce il videoclip del singolo “Oscar Mayer” del gruppo romano di giovane formazione

Leggi su funweek

(Di venerdì 2 luglio 2021) Oggi, 2 luglio 2021,ildi, il nuovodi The. Vincitori della categoria Jazzology del contest LAZIOSound #under35 di Regione Lazio, ilpresenta un caleidoscopico brano in collaborazione con il rapper $uru the Gem$. Il 2 luglio 2021il, il nuovodi The, i vincitori della categoria Jazzology del contest LAZIOSound #under35 di Regione Lazio. Photo Credits: LAZIOSound Regione ...