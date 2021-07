The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, nuovo trailer ricco di novità (Di venerdì 2 luglio 2021) Nintendo ha da poco pubblicato un nuovo trailer interamente dedicato agli aggiornamenti e alle novità che andranno ad arricchire il gameplay di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Nintendo ha voluto mostrare alcuni dei cambiamenti apportati all’ormai prossimo The Legend of Zelda: Skyward Sword HD tramite un nuovo e ricco trailer. Primo tra gli aggiornamenti e già annunciato in passato dalla società stessa è un netto miglioramento a livello di frame ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 2 luglio 2021) Nintendo ha da poco pubblicato uninteramente dedicato agli aggiornamenti e alleche andranno ad arricchire il gameplay di TheofHD Nintendo ha voluto mostrare alcuni dei cambiamenti apportati all’ormai prossimo TheofHD tramite un. Primo tra gli aggiornamenti e già annunciato in passato dalla società stessa è un netto miglioramento a livello di frame ...

Advertising

G0LDENGGVK : RT @barcayeolo: la mia sottonaggine per lee know peggiora di giorno in giorno e non mi dispiace he is an icon he is a legend he is the mome… - infoitscienza : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD: un trailer mostra le funzionalità migliorate - infoitscienza : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - Trailer per le nuove funzionalità - Matteo13659657 : RT @NintendoItalia: Una missione classica con tanti miglioramenti! Scopri cosa è cambiato in The Legend of Zelda: #SkywardSwordHD per Ninte… - zazoomblog : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD: un trailer mostra le funzionalità migliorate – Notizia – Nintendo SwitchVide… -