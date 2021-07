The Last of Us di HBO, una foto annuncia che le riprese sono iniziate! (Di venerdì 2 luglio 2021) A quanto pare sono iniziate le riprese della serie TV The Last of Us targata HBO. Anche se avevamo già sentito dire che la produzione dello show doveva iniziare a luglio, ora ne abbiamo una conferma. E mentre probabilmente passerà un po' di tempo prima di vedere le riprese reali di The Last of Us, un'ulteriore foto dal set sembra indicare a che punto siamo. La conferma sull'inizio della produzione di The Last of Us arriva direttamente da uno degli attori dello show. Gabriel Luna, che interpreta Tommy, il fratello del personaggio di Pedro Pascal, Joel, ha pubblicato una ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 luglio 2021) A quanto pareiniziate ledella serie TV Theof Us targata HBO. Anche se avevamo già sentito dire che la produzione dello show doveva iniziare a luglio, ora ne abbiamo una conferma. E mentre probabilmente passerà un po' di tempo prima di vedere lereali di Theof Us, un'ulterioredal set sembra indicare a che punto siamo. La conferma sull'inizio della produzione di Theof Us arriva direttamente da uno degli attori dello show. Gabriel Luna, che interpreta Tommy, il fratello del personaggio di Pedro Pascal, Joel, ha pubblicato una ...

