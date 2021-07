The Lancet | Vaccini antipolio inoculati fino agli anni ’80 | erano contaminati da Virus cancerogeno SV40

Advertising

moscam1 : THE LANCET ci parla dell'(in)efficacia dei “vaccini” - GerardoMoro2 : @LudovicoRughet1 @federico_lotito @Adnkronos No mi spiace il 94% è quello che affermano i produttori, lo studio di… - MarastiMattia : Ogni anno la rivista The Lancet pubblica il suo Countdown che analizza gli effetti della crisi climatica sulla salu… - Rep_Salentina : Studio salentino #Oncoreum pubblicato su @TheLancetRheum. Coordinato alla dott.ssa @adelecivino, allo studio hanno… - Rep_Salentina : Pubblicati sul prestigioso @TheLancetRheum i risultati di uno studio scientifico per la diagnosi di alcuni tipi di… -

Ultime Notizie dalla rete : The Lancet

Agenzia ANSA

La truffa del comunicato di "" Il 19 febbraio 2020 il prestigioso giornale medico britannico "" ha pubblicato un comunicato co firmato da 27 scienziati, più tardi si saprà che il ...Full results of a Phase 2b study of Sonelokimab in psoriasis published inin May showed impressive efficacy with a favorable safety profile, and numerical outperformance ofactive ...Questa la conclusione di una ricerca studio dell’Università di Oxford in via di pubblicazione su “Lancet”, per la quale sia la seconda dose sia la terza sono causa di minori reazioni avverse rispetto ...Nel Regno Unito si comincia da settembre con i pazienti vulnerabili, pronta all’occorrenza la struttura commissariale in Italia ...