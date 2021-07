Test di logica: in che direzione va l’autobus? I bambini ci arrivano, gli adulti no (Di venerdì 2 luglio 2021) In quale direzione si muove questo autobus? Si sta dirigendo verso destra o verso sinistra? Ecco l’enigma che i bambini risolvono molto prima degli adulti. Oggi vi presentiamo un Test molto interessante pubblicato dal National Geographic. Il famoso canale ha lanciato una sfida online e ha chiesto ai suoi utenti di rispondere ad una semplicissima L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 2 luglio 2021) In qualesi muove questo autobus? Si sta dirigendo verso destra o verso sinistra? Ecco l’enigma che irisolvono molto prima degli. Oggi vi presentiamo unmolto interessante pubblicato dal National Geographic. Il famoso canale ha lanciato una sfida online e ha chiesto ai suoi utenti di rispondere ad una semplicissima L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

