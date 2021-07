Tesla | nuovo record nel secondo trimestre del 2021 | oltre 201 mila auto consegnateHDblog it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tesla nuovo

Laha messo a segno unrecord commerciale: nel secondo trimestre del 2021, le consegne hanno per la prima volta superato la soglia delle 200 mila unità. Per la precisione, sono state 201.250 ...ha chiuso il secondo trimestre del 2021 con unrecord di consegne . C'era molta attesa per la comunicazione di questi dati da parte della casa automobilistica americana visto che, ...Sono arrivati i dati sulle consegne del secondo trimestre, e Tesla ha nuovamente battuto se stessa. Ci sono già migliaia di auto in attesa per il terzo trimestre ...(Teleborsa) – Tesla, azienda statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche, ha consegnato per la prima volta più di 200 mila auto in un trimestre. In particolare, la società ...