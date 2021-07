Terza dose vaccini, Italia sarà pronta (Di venerdì 2 luglio 2021) Variante Delta e contagi correlati preoccupano l’Italia. Ma in caso di una Terza dose cosa farà l’Italia? “Ci stiamo pensando. Abbiamo fatto con il ministero della Salute delle opzioni di acquisto, ci saranno sicuramente le dosi, deve essere poi la scienza a dirci dopo quanto tempo e se deve essere inoculato il richiamo, noi siamo pronti e ci stiamo attrezzando. La filosofia è andare sui medici di medicina generale, le farmacie, i nosocomi ma piano piano uscire dalla logica dei grandi hub”. Questo quanto spiegato ieri dal commissario straordinario per l’emergenza covid, Francesco Paolo Figliuolo, che oggi è tornato a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 luglio 2021) Variante Delta e contagi correlati preoccupano l’. Ma in caso di unacosa farà l’? “Ci stiamo pensando. Abbiamo fatto con il ministero della Salute delle opzioni di acquisto, ci saranno sicuramente le dosi, deve essere poi la scienza a dirci dopo quanto tempo e se deve essere inoculato il richiamo, noi siamo pronti e ci stiamo attrezzando. La filosofia è andare sui medici di medicina generale, le farmacie, i nosocomi ma piano piano uscire dalla logica dei grandi hub”. Questo quanto spiegato ieri dal commissario straordinario per l’emergenza covid, Francesco Paolo Figliuolo, che oggi è tornato a ...

