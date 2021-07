Terremoto a Pozzuoli | boato e vetri che tremano | i dettagli

(Di venerdì 2 luglio 2021), nuova scossa questa mattina: continuano nell’area flegrea gli episodi sismici legati al bradisismo Tutti idella scossa di(Getty Images)Nella conca di Agnano, a, questa mattina alle 7.54 l’Osservatorio Vesuviano ha registrato un sisma di magnitudo 1,6, a poca profondità, 1,4 chilometri ed è stata avvertita anche nel quartiere di Bagnoli, nella zona di via Pisciarelli. Come altre volte la popolazione ha avvertito la scossa con la vibrazione deipreceduti da un, tipico suono causato da un ...

glooit : Terremoto ad Agnano oggi, scossa di magnitudo 1.6 sentita anche a Bagnoli e Pozzuoli leggi su Gloo… - CronacaFlegrea : Pozzuoli trema ancora: la città è stata svegliata da una scossa di terremoto - JJM8693 : Personalmente non ho sentito nulla, stavo camminando per casa. Ma è stata avvertita dalla mia amica, vicina di casa… -

La segnalazione sui social: 'Si è sentito prima un boato' L'evento sismico avvertito soprattutto a Bagnoli , in via Pisciarelli e nella zona dialta. Secondo le prime testimonianze, giunte ...... in via Pisciarelli e nella zona dialta. La gente ha dichiarato di aver sentito prima unb boato e, poi, il tremolio dei vetri delle finestre. APPROFONDIMENTI ILa Sora (...Terremoto a Napoli oggi, scossa nella zona dei Campi Flegrei. Sisma di magnitudo 1.6 avvertito soprattutto a Bacoli ...Scossa di magnitudo 1.6 della scala Ritcher ad Agnano questa mattina, nella zona occidentale di Napoli. Il sisma è stato registrato attorno alle ore 7,54 dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano, ch ...